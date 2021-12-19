Ушел из жизни Аллин Власенко - заслуженный дирижер Национальной оперы Украины

Сегодня стал известно, что на 83 году жизни умер заслуженный дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко.

Об этом сообщает на своей странице в инстаграм Оперный театр Украины.

Аллин Власенко известный народный артист и дирижёр Национальной оперы Украины скончался. Как комментируют трагическое событие в Национальной опере, Аллин Григорьевич Власенко был одним из самых лучших дирижеров настоящего времени.

С 1965 года Аллин Власенко начал преподавать в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Свою работу в Театре оперы и балета дирижер начал с 1971 года. Его в балетном, а также оперном репертуаре больше 50-ти спектаклей. Среди них: "Щелкунчик", "Кармен-сюита" и много других известных и полюбившихся зрителю.

С 1992-1996 – Аллин Власенко становится главным дирижером симфонического оркестра Харьковской филармонии.

Необходимо отметить, что Аллин Власенко в балете "Мастер и Маргарита" выступал дирижером-постановщиком.

Заслуженный артист Украины дирижировал спектаклями "Лебединое озеро", "Спящая красавица" "Ромео и Джульетта", "Лесная песня" и т.д.

Вместе с Национальным симфоническим оркестром Украины впервые исполнил произведения таких украинских композиторов, как Виталия Кирейко, Николая Дремлюги, Георгия Майбороды, Евгения Станковича и многих других.

Вечная память!