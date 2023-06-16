Уровень загрязнения воды в Днепре превышает норму в 28 тысяч раз

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что после подрыва рашистами Каховской ГЭС, уровень загрязнения воды в Днепре по отдельным показателям превышает норму в 28 тысяч раз.
Из-за подрыв дамбы огромные территории оказались затопленными. Специалисты фиксируют превышение в десятки тысяч раз по микробному числу воды (это общее количество микроорганизмов, содержащееся в 1 мл воды)
Вся акватория ниже Каховской дамбы непригодна для купания, включая украинское побережье Черного моря.
Поэтому на текущий момент купание запрещено. А окончательные выводы о последствиях загрязненности будут позже, когда спадет уровень воды.
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