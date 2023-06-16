Уровень загрязнения воды в Днепре превышает норму в 28 тысяч раз

11:19 16 июня Киев, Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что после подрыва рашистами Каховской ГЭС, уровень загрязнения воды в Днепре по отдельным показателям превышает норму в 28 тысяч раз.

Из-за подрыв дамбы огромные территории оказались затопленными. Специалисты фиксируют превышение в десятки тысяч раз по микробному числу воды (это общее количество микроорганизмов, содержащееся в 1 мл воды)

«Поэтому запрещен лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание», — предупредил Виктор Ляшко.

Вся акватория ниже Каховской дамбы непригодна для купания, включая украинское побережье Черного моря.



Поэтому на текущий момент купание запрещено. А окончательные выводы о последствиях загрязненности будут позже, когда спадет уровень воды.