Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

По состоянию на 8:00 26 июня в пруду-охладителе Запорожской АЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды. Несмотря на это, ситуация остается стабильной.
Об этом сообщили в ГП "НАЭК "Энергоатом".
Несмотря на незначительное снижение, уровень воды в пруду составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Об этом сообщили в ГП "НАЭК "Энергоатом".
Несмотря на незначительное снижение, уровень воды в пруду составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, отметили на предприятии.
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