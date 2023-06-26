Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

09:15 26 июня Киев, Украина





Об этом сообщили в ГП "НАЭК



Несмотря на незначительное снижение, уровень воды в пруду составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. По состоянию на 8:00 26 июня в пруду-охладителе Запорожской АЭС зафиксировали незначительное снижение уровня воды. Несмотря на это, ситуация остается стабильной.Об этом сообщили в ГП "НАЭК "Энергоатом" Несмотря на незначительное снижение, уровень воды в пруду составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", - отметили в Энергоатоме

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, отметили на предприятии.