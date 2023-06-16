Уровень воды в реке Днепр в Киеве продолжает повышаться

В Киеве продолжает расти уровень воды в реке Днепр уже в течение третьего дня подряд, сообщает Киевская городская военная администрация.
Согласно последним данным на 9:00, уровень воды возле моста Метро составляет 9 261 см (по Балтийской системе высот), что на 1 см выше, чем вчера. Температура воды составляет 17°C.
Важно отметить, что текущий уровень воды на 60 см превышает среднемесячные показатели марта этого года. Пока что не было зафиксировано аварийных подтоплений в Киеве, но уровень гидрологической опасности все еще остается на желтом уровне.
Помимо этого, затоплений на пойме практически нет, и высота воды там составляет всего лишь 5-7 см. Промышленные объекты и жилые районы города не находятся под угрозой затопления.
Предварительные прогнозы не указывают на значительное увеличение уровня воды в Днепре в пределах Киева. Однако в Волынской, Ровенской и Черкасской областях сельскохозяйственные угодья на площади 8 638 га оказались подтопленными.
Транспортное сообщение к четырем населенным пунктам Черниговской области также нарушено. В настоящее время наблюдается снижение уровней весеннего половодья по всем областям.
Подтоплены 44 дома (36 в Днепропетровской области и 8 в Черкасской) и 315 домохозяйств (250 в Запорожской, 51 в Днепропетровской, 12 в Черкасской и 2 в Киевской областях), сообщает ГСЧС.
Согласно последним данным на 9:00, уровень воды возле моста Метро составляет 9 261 см (по Балтийской системе высот), что на 1 см выше, чем вчера. Температура воды составляет 17°C.
Важно отметить, что текущий уровень воды на 60 см превышает среднемесячные показатели марта этого года. Пока что не было зафиксировано аварийных подтоплений в Киеве, но уровень гидрологической опасности все еще остается на желтом уровне.
Помимо этого, затоплений на пойме практически нет, и высота воды там составляет всего лишь 5-7 см. Промышленные объекты и жилые районы города не находятся под угрозой затопления.
Предварительные прогнозы не указывают на значительное увеличение уровня воды в Днепре в пределах Киева. Однако в Волынской, Ровенской и Черкасской областях сельскохозяйственные угодья на площади 8 638 га оказались подтопленными.
Транспортное сообщение к четырем населенным пунктам Черниговской области также нарушено. В настоящее время наблюдается снижение уровней весеннего половодья по всем областям.
Подтоплены 44 дома (36 в Днепропетровской области и 8 в Черкасской) и 315 домохозяйств (250 в Запорожской, 51 в Днепропетровской, 12 в Черкасской и 2 в Киевской областях), сообщает ГСЧС.
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