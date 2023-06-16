Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться - Минприроды

09:48 12 июня Киев, Украина

Из-за подрыва рашистами дамбы, Каховское водохранилище потеряло более 72% (14,395 куб. км) воды, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что по состоянию на вечер 11 июня уровень воды в водохранилище в районе Никополя составил около 9,04 м. Однако со вчерашнего дня, по данным Укргидрометцентра, на гидропосту Никополь уже нет возможности измерять уровни воды, поскольку она отошла от пункта наблюдений.



Уровень воды в Днепре на отметке Херсон снизился на 2 м и составляет 3,6 м. В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.



В районе природного парка Нижнеднепровский вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарке Каменская Сечь на 8,5 м.



Уровень воды в реке Ингулец в створе Ингулецкой оросительной системы медленно снижается. Вода постепенно прибывает в Николаевской области.