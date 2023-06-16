Уровень воды продолжает снижаться, подтопленными остаются 28 населенных пунктов

12:25 14 июня Киев, Украина

В течение прошлой ночи уровень воды в Херсонской области продолжил снижаться, и теперь отступил еще на 32 сантиметра. Тем не менее, в настоящее время по-прежнему подтоплены 28 населенных пунктов.

Об этом сообщила местная ОВА в среду, 14 июня.

Так, по состоянию на утро средний уровень подтопления в области составляет 2,13 метра. Это на 32 см меньше, чем вечером вторника. При этом динамика на убыль воды сохраняется.



В то же время, подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка.



Всего под водой остаются 3103 жилых дома. За прошедший день вода отошла от около полутысячи домов.