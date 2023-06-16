Уровень подтопления на Херсонщине начал снижаться - ОГА

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщает, что уровень подтопления в Херсонской области наконец-то начал уменьшаться.
За минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, что является положительным сигналом. Продолжается эвакуация людей и животных, поскольку ситуация остается напряженной.
Согласно данным главы Херсонской ОГА, на данный момент вода держится на отметке 5,38 м по правобережью и 5,35 м в Херсоне. Прокудин отмечает, что уже видно значительное понижение уровня воды, что даёт надежду на улучшение обстановки.
Однако, затоплено по-прежнему значительное количество домов - 3 624 в 32 населенных пунктах Херсонщины. Эвакуированы более 2 352 человек, а также около 550 животных.
Глава ОВА призывает всех, кто находится в зоне подтопления, не рисковать своей безопасностью и покинуть места проживания.
Он заверяет, что власти организуют эвакуацию, предоставят помощь с расселением и материальную поддержку. Также был создан колл-центр для оперативного приема звонков по вопросам помощи и справок.
В связи с постоянными обстрелами со стороны россии, Херсонская ОВА обратилась к волонтерам с просьбой временно отказаться от посещения Херсона.
Ситуация с безопасностью в городе стала ухудшаться, поэтому необходимо принять соответствующие меры предосторожности.
Власти сообщат о потребности в помощи дополнительных волонтеров, если такая потребность возникнет. В настоящее время усилия сосредоточены на спасении людей и животных с затопленных территорий.
За минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, что является положительным сигналом. Продолжается эвакуация людей и животных, поскольку ситуация остается напряженной.
Согласно данным главы Херсонской ОГА, на данный момент вода держится на отметке 5,38 м по правобережью и 5,35 м в Херсоне. Прокудин отмечает, что уже видно значительное понижение уровня воды, что даёт надежду на улучшение обстановки.
Однако, затоплено по-прежнему значительное количество домов - 3 624 в 32 населенных пунктах Херсонщины. Эвакуированы более 2 352 человек, а также около 550 животных.
Глава ОВА призывает всех, кто находится в зоне подтопления, не рисковать своей безопасностью и покинуть места проживания.
Он заверяет, что власти организуют эвакуацию, предоставят помощь с расселением и материальную поддержку. Также был создан колл-центр для оперативного приема звонков по вопросам помощи и справок.
В связи с постоянными обстрелами со стороны россии, Херсонская ОВА обратилась к волонтерам с просьбой временно отказаться от посещения Херсона.
Ситуация с безопасностью в городе стала ухудшаться, поэтому необходимо принять соответствующие меры предосторожности.
Власти сообщат о потребности в помощи дополнительных волонтеров, если такая потребность возникнет. В настоящее время усилия сосредоточены на спасении людей и животных с затопленных территорий.
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