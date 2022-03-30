Уровень охраны труда компании "Метинвест" оценили на международном уровне

14:40 04 ноября Киев, Украина

Металлургическая компания Рината Ахметова приняла участие в ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда. За самые низкие показатели травматизма в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической промышленности группа компаний "Метинвест" удостоилась номинации "Программа изменений года".



Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Наименьшие показатели производственного травматизма в Украине демонстрирует большой бизнес. Меньше всего пострадавших в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической металлургии. На днях одна из таких украинских компаний завоевала лидерство на ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards Международного института по управлению рисками и безопасностью труда. Группа "Метинвест" стала победителем в номинации "Программа изменений года". Ее представители говорят, что подавали свои достижения в сфере охраны труда, а также - планы на будущее", – отметил автор сюжета.

По его словам, "Метинвест" боролся за победу среди таких брендов как "Пепсико", "Фуджи", "Мультиплекс", "Мидлист". И эта победа, по мнению представителей компании-победителя, будет иметь огромное значение для украинского бизнеса в целом.