Уровень безработицы в Украине снизится до 19% к концу года - Минэкономики

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что по итогам текущего года, Минэкономики прогнозирует, что уровень безработицы в Украине снизится до 19%.
Об этом Юлия Свириденко сказала во время онлайн-встречи с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом, передает пресс-служба Минэкономики.
Об этом Юлия Свириденко сказала во время онлайн-встречи с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом, передает пресс-служба Минэкономики.
Свириденко отметила, что правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда. Среди них: грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес, а также учебные программы и программы переквалификации.
В ходе встречи стороны обсудили также подготовку Плана Украины в рамках работы над программой Ukraine Facility Европейского Союза, важным аспектом которого является социальный диалог, перспективы реформирования трудового законодательства и поддержки со стороны западных партнеров адаптации отечественного законодательства к современным условиям и предстоящий визит в Киев делегации Европейской конфедерации профсоюзов.
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