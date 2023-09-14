Уровень безработицы в Украине снизится до 19% к концу года - Минэкономики

15:41 14 сентября Киев, Украина

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что по итогам текущего года, Минэкономики прогнозирует, что уровень безработицы в Украине снизится до 19%.



Об этом Юлия Свириденко сказала во время онлайн-встречи с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом, передает пресс-служба Минэкономики.

"Один из важных вопросов, на котором мы сейчас сфокусированы, — преодоление безработицы в Украине. По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель", — сказала министр.

Свириденко отметила, что правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда. Среди них: грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес, а также учебные программы и программы переквалификации.

"Считаем, что все стороны социального диалога – работодатели, профсоюзы, органы власти должны присоединиться и объединить усилия по решению проблемы безработицы", — подчеркнула Юлия Свириденко.

В ходе встречи стороны обсудили также подготовку Плана Украины в рамках работы над программой Ukraine Facility Европейского Союза, важным аспектом которого является социальный диалог, перспективы реформирования трудового законодательства и поддержки со стороны западных партнеров адаптации отечественного законодательства к современным условиям и предстоящий визит в Киев делегации Европейской конфедерации профсоюзов.