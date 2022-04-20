Уроки полового воспитания в школах - опрос

15:40 23 ноября Киев, Украина

Согласно результатам опроса , утверждение "в школах должно быть половое воспитание" полностью поддерживают больше половины родителей и учителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.



Уроки полового воспитания:

полностью поддерживают 60% родителей и учителей;

в определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей;

против 8% и 9% родителей и учителей.

Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса:

с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей,

с 5 класса – 18% и 25% соответственно.

Самые популярные идеи по форматов такого обучения – лекции специалистов. Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.





Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным темам сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.

Стереотипы, обнаруженные исследованием, о сексуальной теме среди родителей:

65% родителей выразили такую позицию: если девушка носит короткую юбку и яркий макияж, этим она побуждает парней к ухаживаниям;

44% заявили, что "нетрадиционная ориентация требует лечения", 38% были противоположного мнения, 21% – затруднились ответить;

31% родителей выступили за запрет абортов;

30% считают, что наличие нескольких сексуальных партнеров – распущенность;

35% полагают, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу / активного сексуальной жизни;

27% назвали зазорным секс до брака;

26% родителей сказали, что ВИЧ-положительные дети не должны учиться вместе с другими детьми.

Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей: