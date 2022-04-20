Уроки полового воспитания в школах - опрос

15:40 23 ноября Киев, Украина

Согласно результатам опроса, утверждение "в школах должно быть половое воспитание" полностью поддерживают больше половины родителей и учителей. 
 
Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Уроки полового воспитания:
  • полностью поддерживают 60% родителей и учителей;
  • в определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей;
  • против 8% и 9% родителей и учителей.
Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса:
  • с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей,
  • с 5 класса – 18% и 25% соответственно.
Самые популярные идеи по форматов такого обучения – лекции специалистов. Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.

Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным темам сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.
фото: урок полового воспитания в школе
Стереотипы, обнаруженные исследованием, о сексуальной теме среди родителей: 
  • 65% родителей выразили такую позицию: если девушка носит короткую юбку и яркий макияж, этим она побуждает парней к ухаживаниям;
  • 44% заявили, что "нетрадиционная ориентация требует лечения", 38% были противоположного мнения, 21% – затруднились ответить;
  • 31% родителей выступили за запрет абортов;
  • 30% считают, что наличие нескольких сексуальных партнеров – распущенность;
  • 35% полагают, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу / активного сексуальной жизни;
  • 27% назвали зазорным секс до брака;
  • 26% родителей сказали, что ВИЧ-положительные дети не должны учиться вместе с другими детьми.
Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей:
  • девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям – 63%;
  • нетрадиционная ориентация требует лечения – 36%;
  • аборт должен быть запрещен в Украине – 33%;
  • молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, является распущенными – 31%;
  • обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу / активного сексуальной жизни – 23%;
  • заниматься сексом до брака стыдно – 27%;
  • ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми – 19%.