Уроки полового воспитания в школах - опрос

Согласно результатам опроса, утверждение "в школах должно быть половое воспитание" полностью поддерживают больше половины родителей и учителей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Уроки полового воспитания:
- полностью поддерживают 60% родителей и учителей;
- в определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей;
- против 8% и 9% родителей и учителей.
Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса:
- с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей,
- с 5 класса – 18% и 25% соответственно.
Самые популярные идеи по форматов такого обучения – лекции специалистов. Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.
Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным темам сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.
Стереотипы, обнаруженные исследованием, о сексуальной теме среди родителей:
- 65% родителей выразили такую позицию: если девушка носит короткую юбку и яркий макияж, этим она побуждает парней к ухаживаниям;
- 44% заявили, что "нетрадиционная ориентация требует лечения", 38% были противоположного мнения, 21% – затруднились ответить;
- 31% родителей выступили за запрет абортов;
- 30% считают, что наличие нескольких сексуальных партнеров – распущенность;
- 35% полагают, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу / активного сексуальной жизни;
- 27% назвали зазорным секс до брака;
- 26% родителей сказали, что ВИЧ-положительные дети не должны учиться вместе с другими детьми.
Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей:
- девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям – 63%;
- нетрадиционная ориентация требует лечения – 36%;
- аборт должен быть запрещен в Украине – 33%;
- молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, является распущенными – 31%;
- обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу / активного сексуальной жизни – 23%;
- заниматься сексом до брака стыдно – 27%;
- ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми – 19%.
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