Уроки «мужества» для маленьких крымчан

14:53 24 Май Киев, Украина

В оккупированном Крыму продолжается 13-я призывная кампания в ВС РФ. Крымчан принуждают служить в российской армии, создавая для местных призывников фактически безвыходную ситуацию в нарушение международного гуманитарного права.

Известно, что по состоянию на конец марта 2021 года фиксируется резкое возрастание количества уголовных дел в отношении жителей Крыма за отказ служить или уклонение от службы в вооруженных силах страны-оккупанта (более 200 решений, более 200 уголовных дел переданы в «суды» на аннексированной территории).

С целью пропаганды службы в вооруженных силах страны-оккупанта, нарушая нормы международного права, российские власти активно проводят мероприятия по «патриотизации» детей Крыма.

Так, в рамках празднования 76-й годовщины Победы в ВОВ, в музее Ялтинского отделения ветеранов боевых действий «Афганистан» прошел урок мужества для юных ялтинцев.

Межрегиональный молодежный патриотический Яхтенный поход «Юнармейская миля-2021», приуроченный к 77-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, завершился возложением цветов к Вечному Огню и почтением памяти павших.

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Зональным центром «Восточный» ГБОУ ДО РК «КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» совместно со Станичным казачьим обществом «Станица Золотополенская» и хуторским казачьим обществом «Старый Крым» для кадетов и юнармейцев был организован однодневный поход по местам боевой славы крымских партизан и Керченско-Феодосийского десанта.

Хочется очередной раз напомнить, Украина не признает юрисдикцию России над полуостровом и считает призыв в Крыму незаконным! А служба в российской армии - конституционный долг и обязанность исключительно гражданина Российской Федерации! Местные жители Крыма не обязаны нести армейскую службу, быть верными присяге и воинскому долгу РФ! Это грубое нарушение Россией норм международного права, что, в частности, отражено в резолюции Генассамблеи ООН от декабря 2020 года.