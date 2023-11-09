Упрощено получение субсидии на ЖКХ через портал "Дия"

15:26 09 ноября Киев, Украина

В скором времени на портале государственных услуг "Дия" можно будет подать упрощенное заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива.

Об этом рассказал в своем Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также на сайте ведомства.



Над проектом также работало Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины. Помогла Программа развития ООН в Украине (UNDP) в рамках "Проекта поддержки Дия" за финансирование Японии.



/>Минцифры уверяют, что нововведение ускорит получение услуги и сэкономит время пользователям. На портале Дия можно будет подать заявление на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ. Если раньше заполнение расширенного заявления на субсидию отнимало около получаса, то теперь это время сократится до 10 минут, а вместо 21 шага нужно будет расписать 7.

"Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки. (...) Все удобно и просто", — пишет министр Федоров.

Присоединиться к бета-тестированию могут люди, имеющие: