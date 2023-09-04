UNITED24 и фонд "Вернись живым" с monobank собрали 108 млн грн на дроны за 24 часа

UNITED24, благотворительный фонд "Вернись живым" и monobank активно продолжают акцию по сбору средств на закупку 10 000 дронов-камикадзе. За первые 24 часа собрано почти половина необходимой суммы - 108 миллионов гривен из общего бюджета в 235 миллионов гривен.
Важную информацию о текущем состоянии сбора сообщил вице-премьер по инновациям и министр цифровой трансформации Михаил Федоров через платформу Telegram.
Важную информацию о текущем состоянии сбора сообщил вице-премьер по инновациям и министр цифровой трансформации Михаил Федоров через платформу Telegram.
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