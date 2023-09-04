UNITED24 и фонд "Вернись живым" с monobank собрали 108 млн грн на дроны за 24 часа

12:36 15 августа Киев, Украина

UNITED24, благотворительный фонд "Вернись живым" и monobank активно продолжают акцию по сбору средств на закупку 10 000 дронов-камикадзе. За первые 24 часа собрано почти половина необходимой суммы - 108 миллионов гривен из общего бюджета в 235 миллионов гривен.

Важную информацию о текущем состоянии сбора сообщил вице-премьер по инновациям и министр цифровой трансформации Михаил Федоров через платформу Telegram.
 
"Всего за сутки украинцы пожертвовали более 108 миллионов гривен на приобретение FPV-дронов. Это поистине удивительный результат, демонстрирующий настоящее единство нашей страны. Мы глубоко признательны всем, кто оказывает поддержку силам обороны Украины. Мы продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул он в своем сообщении.