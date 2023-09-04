UNITED24 и фонд "Вернись живым" с monobank собрали 108 млн грн на дроны за 24 часа

"Всего за сутки украинцы пожертвовали более 108 миллионов гривен на приобретение FPV-дронов. Это поистине удивительный результат, демонстрирующий настоящее единство нашей страны. Мы глубоко признательны всем, кто оказывает поддержку силам обороны Украины. Мы продолжаем двигаться вперед", - подчеркнул он в своем сообщении.