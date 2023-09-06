UNIFIER: Канада показала учебный процесс украинских военных

В Вооруженных силах Канады продемонстрировали процесс обучения украинских защитников навыкам использования камуфляжа.
Эту информацию опубликовали на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).
В сообщении говорится о важности навыков камуфляжа и маскировки в военных операциях. В рамках учебной программы UNIFIER в Великобритании проводится обучение новобранцев Вооруженных сил Украины, предоставляя им необходимые навыки для эффективного перемещения и выживания на поле боя.
Эту информацию опубликовали на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).
В сообщении говорится о важности навыков камуфляжа и маскировки в военных операциях. В рамках учебной программы UNIFIER в Великобритании проводится обучение новобранцев Вооруженных сил Украины, предоставляя им необходимые навыки для эффективного перемещения и выживания на поле боя.
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