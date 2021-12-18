"Умные очки" Сергея Лысина победили на Международной выставке инноваций

Международная выставка инноваций в Женеве отметила золотом стартап украинского изобретателя Сергея Лысина. Его изобретение "умные очки" самостоятельно высчитывает калории и показывает количество затраченной энергии.
Умные очки под названием Nutis считают калории мгновенно. При этом они работают не только с едой, но и с водой.
Соединены с мобильным приложением очки показывают количество употребленной и потраченной энергии.
Для этого, очки нужно одеть и просто посмотреть на блюдо. Устройство зафиксирует картинку, отправит данные на сервис для их подсчета, а на смартфоне отобразится точное число калорий.
Таким образом, уверен изобретатель, пользователи могут контролировать свой рацион не только для поддержания фигуры, но и во избежание аллергических реакций.
Кроме этого, в системе доступно голосовое управление и здесь можно подбирать рецепты.
Умные очки под названием Nutis считают калории мгновенно. При этом они работают не только с едой, но и с водой.
Соединены с мобильным приложением очки показывают количество употребленной и потраченной энергии.
Для этого, очки нужно одеть и просто посмотреть на блюдо. Устройство зафиксирует картинку, отправит данные на сервис для их подсчета, а на смартфоне отобразится точное число калорий.
Таким образом, уверен изобретатель, пользователи могут контролировать свой рацион не только для поддержания фигуры, но и во избежание аллергических реакций.
Кроме этого, в системе доступно голосовое управление и здесь можно подбирать рецепты.
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