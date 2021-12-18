Умерла звезда сериала Крепостная - Оксана Воронина

На 52 году жизни скончалась известная украинская артистка театра и кино Оксана Воронина. О ее смерти на своей странице в Facebook сообщила Алиса Тункевич, которая служила в одном театре с Ворониной. О причине неожиданной смерти актрисы не говорится. Известно лишь, что умерла она 30 июля, а попрощаются с актрисой 1 августа, очевидно в театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года. В 1990 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И.К. Карпенка-Карого. В 1990-2000 годах работала в театре в городе Белгород. С 2001 года и по настоящее время Оксана Воронина была актрисой киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

Воронина снималась в картинах Ревизор, Новогодние сюрпризы, В плену страстей (Каменный властелин) и в сериалах Крепостная, Плохой хороший коп, Владыка Андрей и других.

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Оливия де Гевилленд, известная по роли Мелани Уилкс в фильме Унесенные ветром, скончалась в Париже в возрасте 104 лет. Она умерла от естественных причин. Актриса активно снималась на протяжении 40 лет.

Умер также известный дизайнер Кансай Ямамото. Он одевал Элтона Джона и Дэвида Боуи.