Умер певец и композитор Александр Градский

13:35 28 Ноябрь Киев, Украина

Ушел из жизни певец и композитор Александр Градский, который был символом эстрады 70-х прошлого века. Музыкант скончался в возрасте 72 лет. О его смерти сообщили сегодня, 28 ноября.

На днях Градского срочно доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сегодня в 2:10 ночи певец скончался в московской больнице.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске на Южном Урале. После обучения на факультете академического пения в Гнесинке, певец прошел учебу в Московской консерватории.

Молодой и перспективный певец был основателем первой в Союзе рок-группы – Славяне (1965 г.). Но прославился он больше благодаря его группе Скоморохи (1966 г.).

Многие помнят песни и музыку Градского написанную к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. До сих пор многие восхищаются его музыкой и песнями к фильму Кончаловского «Романс о влюбленных». Вряд ли фильм имел такой успех без этих мелодий. Как певец, он выпустил более 18 альбомов. В своем творчестве Градский был «полиглотом»: ему по силам было создавать замечательные рок-оперы и рок-балеты.

Музыкант возглавлял театр Градский Холл.

Напомним, что неделей ранее от последствий коронавируса скончался артист театра и кино Валерий Гаркалин.