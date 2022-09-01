Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев

11:18 31 августа Киев, Украина





Пока западные лидеры приносят соболезнования и высказывают тёплые слова о покойном, российские пропагандисты и z-патриоты визжат от радости и поливают Горбачёва грязью, поскольку они считают его главным виновником распада "советской империи".



Михаил Горбачёв — очень неоднозначная личность. В его политике было много минусов.



В положительном контексте Горбачёву вспоминают Перестройку, попытку демократизации СССР, окончание Холодной войны и его роль в крушении Берлинской стены. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. В последние годы он страдал от болезни почекПока западные лидеры приносят соболезнования и высказывают тёплые слова о покойном, российские пропагандисты и z-патриоты визжат от радости и поливают Горбачёва грязью, поскольку они считают его главным виновником распада "советской империи".Михаил Горбачёв — очень неоднозначная личность. В его политике было много минусов.В положительном контексте Горбачёву вспоминают Перестройку, попытку демократизации СССР, окончание Холодной войны и его роль в крушении Берлинской стены.

В негативном — бездействие при Чернобыльской катастрофе, трагедию в Вильнюсе и признание аннексии Крыма.

Еще несколько фактов о Михаиле Горбачеве:



▪️ Генеральный секретарь ЦК КПСС с марта 1985 года по 24 августа 1991 года, президент СССР с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года.



▪️ Принятый им 17 мая 1985 года «сухой закон» привел к дефициту сахара в СССР и введению продуктовых талонов на сахар.



▪️ При нем СССР впервые признал свою ответственность за Катынский расстрел, где было убито более 21 000 польских граждан.



▪️ В результате «сухого закона» были уничтожены самые ценные виноградники Крыма, зато темпы варки самогона возросли до небес.