Умер легендарный "агент 007" - актер Шон Коннери

07:37 01 ноября Киев, Украина

О смерти легендарного актера Шона Коннери стало известно из сообщения агентства ВВС в субботу, 31 октября. Популярный киноактер умер в преклонных годах, ведь в августе этого года ему исполнилось 90 лет.

Актерская карьера Коннери длилась десятилетия, среди многочисленных наград Коннери - премия Оскар, две награды BAFTA и три Золотых глобуса, а в 2000 году Коннери был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

За свою карьеру Коннери сыграл в более 70 фильмах, среди которых Охота за Красным октябрем, Неприкасаемые, Индиана Джонс, последний крестовый поход, Скала и другие.

Напомним, что ранее Шона Коннери британские кинозрители назвали лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда в истории. Он сыграл в пяти фильмах Бондианы.

Также сообщалось, что виллу "агента 007" выставили на продажу. Шикарный особняк, в котором жил известный шотландский актер Шон Коннери, можно приобрести за €30 млн. Дом имеет шесть этажей, лифт, на участке – панорамный бассейн в скале.