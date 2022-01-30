Умер известный киноактер Леонид Куравлев – СМИ

Печальная новость пришла из России: на 86-м году прервалась жизнь известного киноактера народного артиста Леонида Куравлева.

Еще в начале января у него начало развиваться воспаление легких. Тест на коронавирус не подтвердил наличие COVID-19. Через две недели интенсивного лечения пневмонию удалось излечить. госпитализировали. Но ослабленный организм актера требовал постоянного ухода.

По словам его сына Василия, для специального медицинского ухода отца предложили поместить в хоспис. Но у Леонида Вячеславовича уже не было сил продолжать жить. После смерти любимой жены, с которой они были вместе более 50 лет, он почти десять лет тосковал и вел скрытный образ жизни.

У Леонида Вячеславовича остались взрослые сын и дочь.

Куравлев родился в октябре 1936 года в Москве.

Зрителям Леонид Куравлев навсегда запомнится своими яркими и неповторимыми образами киногероев, таких, как Афоня, Шура Балаганов из «Золотого теленка», Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию», дьячок из «Вия», и многим другим.