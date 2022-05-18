Умер Геннадий Кернес, прощание состоится на следующей неделе

10:18 17 декабря Киев, Украина

Первым о смерти Харьковского головы Геннадия Кернеса сообщил его друг Павел Фукс, позже информацию подтвердили в Харьковском горсовете.

"Сегодня ночью, 17 декабря остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.

На сайте Харьковского городского совета появилось короткое сообщение о смерти Кернеса.

"После продолжительной болезни умер харьковский городской голова Геннадий Кернес . О прощании будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Сегодня решится вопрос об организации похорон Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, он будет похоронен в Харькове, скорее всего, в начале следующей недели.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), или во вторник (22 декабря - ред.) - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли попрощаться с мэром.