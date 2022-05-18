Умер Геннадий Кернес, прощание состоится на следующей неделе
10:18 17 декабря Киев, Украина
Первым о смерти Харьковского
головы Геннадия Кернеса сообщил его друг Павел Фукс, позже информацию подтвердили в Харьковском горсовете.
"Сегодня ночью, 17 декабря остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.
На сайте Харьковского городского совета появилось короткое сообщение о смерти Кернеса.
"После продолжительной болезни умер харьковский городской голова Геннадий Кернес. О прощании будет сообщено дополнительно",
- говорится в сообщении.
Сегодня решится вопрос об организации похорон Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, он будет похоронен в Харькове, скорее всего, в начале следующей недели.
"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), или во вторник (22 декабря - ред.) - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли попрощаться с мэром.
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