Улицы Московской больше не будет: в Киеве переименовали еще около 40 улиц

Киевсовет поддержал переименование около 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с россией, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, поддержали переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного.
Также улицу Московскую переименовали в Князей Острожских, сообщает нардеп Ксения Семенова.
Список улиц, за которые должны были голосовать на пленарном заседании, можно посмотреть здесь .
Всего в Киеве планировалось переименовать около 300 улиц, названия которых связаны с россией. По новым названиям для 296 топонимов провели электронное голосование в приложении «Киев Цифровой». Но экспертная комиссия приняла не все результаты голосования. В частности, площадь Льва Толстого рекомендовала переименовать в Павла Скоропадского.
В частности, поддержали переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного.
Также улицу Московскую переименовали в Князей Острожских, сообщает нардеп Ксения Семенова.
Список улиц, за которые должны были голосовать на пленарном заседании, можно посмотреть здесь .
Всего в Киеве планировалось переименовать около 300 улиц, названия которых связаны с россией. По новым названиям для 296 топонимов провели электронное голосование в приложении «Киев Цифровой». Но экспертная комиссия приняла не все результаты голосования. В частности, площадь Льва Толстого рекомендовала переименовать в Павла Скоропадского.
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