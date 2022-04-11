Улицу Киева перекрыли люди, выступающие против карантина выходного дня

13:51 14 ноября Киев, Украина

Волна акций протеста против карантина выходного дня накрыла ряд городов Украины. Особенно активно протестуют предприниматели, бизнес которых связан с работой рынков. Так, в Киеве работники рынка перекрыли движение транспорта по улице Бориспольской.

Отмечается, что участники акции требуют открытия рынков, которые закрыли из-за карантина выходного дня.

Аналогичная акция проходит в Черновцах, где несколько сотен работников Калиновского рынка требуют разрешить им работать.

А в Житомирской области предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.

Напомним, с 14 ноября в Украине вступил в силу карантин выходного дня. До конца ноября на выходных запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, не продуктовых магазинов и ТРЦ.

Для контроля за соблюдением карантинных норм полиция увеличит количество рейдовых групп.

Ряд областных центров отказываются соблюдать правила карантина выходного дня, среди них Львов, Днепр, Тернополь, Ровно, Житомир, Черкассы и некоторые города поменьше.