Уличным музыкантам Тернополя запретили петь на русском языке

18:16 01 июня Киев, Украина

Уличным музыкантам Тернополя запретили использовать российские произведения.

Об этом сообщили на сайте Тернопольского горсовета.

"Обращаем особое внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующие разжигание вражды на национальной, религиозной почве или имеющие нецензурный характер", - говорится в сообщении.



Музыкантам запретили выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и на время проведения культурно-массовых мероприятий.



Кроме того, решением утвердили список локаций, условия и время проведения уличных выступлений в Тернополе.



Как пояснил городской голова Сергей Надал, в городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных сил Украины.

"Итак, чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов", – говорит он.



Всего в городе согласовали 18 локаций для выступлений. К тому же на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше 2 часов.



Время между выступлениями разных музыкантов должно длиться не менее 30 минут.