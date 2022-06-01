Уличным музыкантам Тернополя запретили петь на русском языке

Уличным музыкантам Тернополя запретили использовать российские произведения.
Об этом сообщили на сайте Тернопольского горсовета.
Музыкантам запретили выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и на время проведения культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, решением утвердили список локаций, условия и время проведения уличных выступлений в Тернополе.
Как пояснил городской голова Сергей Надал, в городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных сил Украины.
Всего в городе согласовали 18 локаций для выступлений. К тому же на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше 2 часов.
Время между выступлениями разных музыкантов должно длиться не менее 30 минут.
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