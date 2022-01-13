Укрзализныця запустит  "велосипедные" электрички

15:12 03 Май Киев, Украина

Укрзализныця в поддержку экологичного транспорта оборудовала вагоны электричек местами для перевозок велосипедов

Сейчас УЗ завершает капитально-восстановительный ремонт электропоезда для филиала "Юго-Западная железная дорога" (район Киева и области). В его первом и десятом вагонах (то есть в первом и последнем) установлены крепления для велосипедов.

"Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", – сказал и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

В ходе ремонта этого электропоезда выполнен комплекс модернизаций, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации. В вагонах установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, современное освещение, тонированные стеклопакеты. Также установлена новая пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, система видеонаблюдение для предотвращения вандализма.



Ремонт поезда выполнил Киевский электровагоноремонтный завод.



В 2021 году УЗ запланировала в условиях завода капитально-восстановительным ремонтом обновить 40 секций электропоездов, 11 секций – капитальными ремонтами. В условиях депо предусмотрено выполнить капитальный ремонт 25 секций электропоездов и 4 дизель-поездов. Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах.