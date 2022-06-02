Укрзализныця запустила новый маршрут между Черниговом и Славутичем

15:02 02 июня Киев, Украина

После восстановления взорванного оккупантами моста в Черниговской области Укрзализныця запустила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем.

Об этом сообщила 2 июня пресс-служба компании.



Отмечается, что в первый рейс электрички из Славутича отправится в 16.00 и дальше будет курсировать по графику.

"В областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Skoda, который с комфортом домчит пассажиров в Киев. Для этого организовали удобную стыковку графиков движения двух электропоездов", - отметили в Укрзализныце.

В компании подчеркнули, что до войны соединение Чернигов - Славутич было одним из ключевых для местного населения.



В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует три пары пассажирских поездов: