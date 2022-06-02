Укрзализныця запустила новый маршрут между Черниговом и Славутичем

15:02 02 июня Киев, Украина

После восстановления взорванного оккупантами моста в Черниговской области Укрзализныця запустила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем.

 
Об этом сообщила 2 июня пресс-служба компании.

Отмечается, что в первый рейс электрички из Славутича отправится в 16.00 и дальше будет курсировать по графику.
 
"В областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Skoda, который с комфортом домчит пассажиров в Киев. Для этого организовали удобную стыковку графиков движения двух электропоездов", - отметили в Укрзализныце.
 
В компании подчеркнули, что до войны соединение Чернигов - Славутич было одним из ключевых для местного населения.

В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует три пары пассажирских поездов:
  • №708/707 Киев - Чернигов составом электропоезда Skoda
  • №702/701 Винница - Чернигов
  • №257/258 Ивано-Франковск - Чернигов.