Укрзализныця запустила новый маршрут между Черниговом и Славутичем

После восстановления взорванного оккупантами моста в Черниговской области Укрзализныця запустила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем.
Об этом сообщила 2 июня пресс-служба компании.
Отмечается, что в первый рейс электрички из Славутича отправится в 16.00 и дальше будет курсировать по графику.
Отмечается, что в первый рейс электрички из Славутича отправится в 16.00 и дальше будет курсировать по графику.
В компании подчеркнули, что до войны соединение Чернигов - Славутич было одним из ключевых для местного населения.
В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует три пары пассажирских поездов:
В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует три пары пассажирских поездов:
- №708/707 Киев - Чернигов составом электропоезда Skoda
- №702/701 Винница - Чернигов
- №257/258 Ивано-Франковск - Чернигов.
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