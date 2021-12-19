"Укрзализныця" запустила электричку City Express в направлении Святошин-Буча

10:54 15 Март Киев, Украина

Сегодня в 5:54 утра с киевской станции отправился первый модернизированный электропоезд City Express.

Об этом сообщили в "Укрзализныци".



Электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Она будет осуществлять перевозки в пиковые часы: утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.



Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:



Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;



Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.