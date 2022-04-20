"Укрзализныця" запускает скоростной поезд между Киевом и курортом Славское

19:33 24 ноября Киев, Украина

"Укрзализныця" анонсировала запуск скоростного поезда "Интерсити+"  по новому маршруту. С 15 декабря, станет возможным добраться из Киева в Славское, за 7 часов 17 минут.

🚄Киев-Славское

Поезд №745 будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16.

🚄Славское-Киев

Поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 23:57.

По пути поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.


 