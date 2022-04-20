"Укрзализныця" запускает скоростной поезд между Киевом и курортом Славское

19:33 24 ноября Киев, Украина

Укрзализныця" анонсировала запуск скоростного поезда "Интерсити+" по новому маршруту. С 15 декабря, станет возможным добраться из Киева в Славское, за 7 часов 17 минут.



🚄Киев-Славское



Поезд №745 будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16.



🚄Славское-Киев



Поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 23:57.



По пути поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.





