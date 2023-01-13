"Укрзализныця" запускает программу лояльности для пассажиров

18:37 13 января Киев, Украина

"После 24 февраля на борту украинских поездов не осталось «случайных пассажиров»: железная дорога для многих стала дорогой жизни, мы все стали ближе, потому что в самые трудные моменты мы всегда были – и есть – рядом. Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу «Железные друзья»", - говорится в сообщении.

За каждый километр, проведенный в путешествиях с «Укрзализныцей», можно получить от одного до трех виртуальных баллов, которые назвали «объятиями».



Обнимашки можно обменять на подарки. В программе лояльности также будут фиксировать личные рекорды путешественников по железной дороге.



Обнимашки нужно использовать в течение одного календарного года, иначе они исчезнут. Их также нельзя обменивать. Список партнеров, бонусов и подарков обещают постепенно расширять.



Чтобы присоединиться к программе лояльности, нужно загрузить приложение «Укрзализныци» или обновить его, если оно уже установлено.