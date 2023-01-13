"Укрзализныця" запускает программу лояльности для пассажиров

"Укрзализныця" запускает программу лояльности "Железные друзья" для пассажиров, сообщает перевозчик.
За каждый километр, проведенный в путешествиях с «Укрзализныцей», можно получить от одного до трех виртуальных баллов, которые назвали «объятиями».
Обнимашки можно обменять на подарки. В программе лояльности также будут фиксировать личные рекорды путешественников по железной дороге.
Обнимашки нужно использовать в течение одного календарного года, иначе они исчезнут. Их также нельзя обменивать. Список партнеров, бонусов и подарков обещают постепенно расширять.
Чтобы присоединиться к программе лояльности, нужно загрузить приложение «Укрзализныци» или обновить его, если оно уже установлено.
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