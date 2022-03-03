Укрзализныця запускает поезда в Бердянск из Днепра и Кривого Рога

13:04 03 Июнь Киев, Украина

С 10 июня в Укрзализныци возобновляются летние рейсы в направлении Бердянска . Это два поезда, курсирующих из Днепра и Кривого Рога в Бердянск и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск будут выполнять рейсы по парным числам, обратно - по непарным.



Из Днепра поезд будет оправляться в 22:50, прибытие в Бердянск - в 08:23. Отправление из Кривого Рога - в 21:20, прибытие в Бердянск - в 08:23.



Как сообщалось ранее, Укрзализныця запускает новые поезда к Азовскому морю - летом будут курсировать еще два поезда в Геническ.