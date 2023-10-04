Укрзализныця запускает международный поезд Львов-Варшава

12:43 04 октября Киев, Украина

С 15 октября 2023 года украинцы смогут комфортно путешествовать со Львова в Варшаву благодаря новому международному поезду.

Поезда начнут курсировать впервые за 18 лет, сообщает пресс-служба Укрзализныци

"Мы постоянно работаем над расширением международных железнодорожных пассажирских маршрутов, чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой. Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех подробностей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украина получит железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином”, - отметил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко.

Сообщается, что маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Здесь пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд европейского пути (1435 мм), а в обратном направлении – наоборот.

"Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой в Также пассажирам не стоит волноваться за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров!" – говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что с введением нового маршрута возобновляется работа ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска.