Укрзализныця запускает еще один «морской» рейс

"Укрзализныця" к летнему сезону открывает ежедневное сообщения Львова с Бердянском, первый рейс запланирован на 11 июня.
Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".
Отмечается, что первый рейс поезда № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.
Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, с Новоалексеевка - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.
Как сообщалось, Укрзализныця открывает сообщение Чернигова и Сум с Одессой на летний период.
Отмечается, что первый рейс поезда № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.
Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, с Новоалексеевка - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.
Как сообщалось, Укрзализныця открывает сообщение Чернигова и Сум с Одессой на летний период.
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