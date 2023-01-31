«Укрзализныця» запускает два новых поезда из Киева и Харькова в Польшу

12:37 31 января Киев, Украина

Укрзализныця» с 19 февраля запускает два новых поезда из Киева и Харькова в Польшу, они будут курсировать по маршрутам Харьков, Киев – Перемышль и Киев – Хелм. У Харькова теперь будет ежедневное сообщение с Польшей.

Харьков-Перемышль



Поезд №73/74 из Харькова в Перемышль будет отправляться по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль – в 11:13.



В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться по четным числам в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.



Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей. Назначенный ранее поезд №93/94 из Харькова в Хелм отправляется в Польшу по четным числам.

Киев-Хелм



Поезд №67/19–20/68 из Киева в Хелм будет отправляться из Киева каждый день в 18:14, а в Хелм будет прибывать в 4:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.



Пассажиры поезда, прибыв в Хелм, смогут пересесть на польский поезд ИС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ИС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте Польской железной дороги.