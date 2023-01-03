"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на 6-8 января

12:29 03 января Киев, Украина





Речь идет о следующих рейсах: "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на Рождество 6-8 января, сообщается в телеграмм-канале перевозчика.Речь идет о следующих рейсах:

180/179 Киев — Днепр





6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

191/192 Киев — Львов

8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.





176/175 Киев — Кривой Рог

8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.





104/103 Киев — Харьков

8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.





168 Львов — Одесса

8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

До 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск "Лыжный экспресс" №745.