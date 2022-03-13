"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов на девяти станциях

06:41 19 октября Киев, Украина

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС, в связи с новым карантинным зонированием, определила ограничения для пассажиров "Укразализныци".

"С 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко", - сообщили в "Укразализныце".

Также в "Укразализныце" добавили, что на указанных станциях можно будет только выйти.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В связи с этим в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции, указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.



