Укрзализныця заключила сделку на закупку 44 новых вагонов

17:05 17 октября Киев, Украина

Укрзализныця заключила соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 новых вагонов в ближайшие два года. Эта информация предоставлена пресс-службой Укрзализныця.



Стоимость новых вагонов составляет 1,95 миллиарда гривен, и финансирование будет осуществляться из государственного бюджета.

"В 2021 году мы начали обширную программу обновления пассажирского парка, приобретая 100 новых отечественных вагонов. Несмотря на сложности, связанные с военными действиями, контракт был выполнен полностью, и железнодорожный сектор получил дополнительные вагоны, необходимые для эвакуации населения. Мы планируем продолжить эту программу, чтобы удовлетворить потребности населения в перевозках и готовиться к увеличению объемов перевозок", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Согласно условиям договора с вагоностроительным заводом, будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов (первые с 2008 года) и 3 вагона, предназначенных для пассажиров с инвалидностью.



Евгений Лященко, председатель правления АО Укрзализныця, отметил, что, помимо обновления купейных, плацкартных и вагонов СВ, заказаны также вагоны с повышенной инклюзивностью для пассажиров с колесными креслами. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для зарядки гаджетов, а также кофеварками и современными системами управления освещением.



Вагоны для пассажиров с инвалидностью получат специальные платформы для более удобной посадки, а также системы безопасности, включая систему сигнализации и блокировки дверей, а также видеонаблюдение.