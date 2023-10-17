Укрзализныця заключила сделку на закупку 44 новых вагонов

Укрзализныця заключила соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 новых вагонов в ближайшие два года. Эта информация предоставлена пресс-службой Укрзализныця.
Стоимость новых вагонов составляет 1,95 миллиарда гривен, и финансирование будет осуществляться из государственного бюджета.
Стоимость новых вагонов составляет 1,95 миллиарда гривен, и финансирование будет осуществляться из государственного бюджета.
Согласно условиям договора с вагоностроительным заводом, будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов (первые с 2008 года) и 3 вагона, предназначенных для пассажиров с инвалидностью.
Евгений Лященко, председатель правления АО Укрзализныця, отметил, что, помимо обновления купейных, плацкартных и вагонов СВ, заказаны также вагоны с повышенной инклюзивностью для пассажиров с колесными креслами. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для зарядки гаджетов, а также кофеварками и современными системами управления освещением.
Вагоны для пассажиров с инвалидностью получат специальные платформы для более удобной посадки, а также системы безопасности, включая систему сигнализации и блокировки дверей, а также видеонаблюдение.
Евгений Лященко, председатель правления АО Укрзализныця, отметил, что, помимо обновления купейных, плацкартных и вагонов СВ, заказаны также вагоны с повышенной инклюзивностью для пассажиров с колесными креслами. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для зарядки гаджетов, а также кофеварками и современными системами управления освещением.
Вагоны для пассажиров с инвалидностью получат специальные платформы для более удобной посадки, а также системы безопасности, включая систему сигнализации и блокировки дверей, а также видеонаблюдение.
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