Укрзализныця заблокировала более 600 аккаунтов за массовый выкуп билетов на польские рейсы

14:46 18 августа Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба компании.



Также через две недели тщательного контроля на посадку не допустили около 20 пассажиров с поддельными билетами. За последний месяц "Укрзализныця" заблокировала более 600 аккаунтов, которые использовали для массового выкупа билетов на польское направление.Об этом сообщила пресс-служба компании.Также через две недели тщательного контроля на посадку не допустили около 20 пассажиров с поддельными билетами.

"К рейсам не допустили около двух десятков пассажиров с билетами на имена, которые не совпадали с документами, удостоверяющими личность. Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми заранее выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании или даже без изменений", — отметили в УЗ.

В целях противодействия спекуляциям Укрзализныця договорилась с "OLX Украина", что платформа будет блокировать все объявления о продаже билетов на поезда.



Укрзализныця призвала пассажиров не доверять покупку билетов для своего путешествия "перекупщикам", потому что так есть риск остаться без поездки. В компании подчеркнули, что проверку посадочных документов постоянно усиливают.