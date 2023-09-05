Укрзализныця заблокировала более 600 аккаунтов за массовый выкуп билетов на польские рейсы

За последний месяц "Укрзализныця" заблокировала более 600 аккаунтов, которые использовали для массового выкупа билетов на польское направление.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Также через две недели тщательного контроля на посадку не допустили около 20 пассажиров с поддельными билетами.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Также через две недели тщательного контроля на посадку не допустили около 20 пассажиров с поддельными билетами.
В целях противодействия спекуляциям Укрзализныця договорилась с "OLX Украина", что платформа будет блокировать все объявления о продаже билетов на поезда.
Укрзализныця призвала пассажиров не доверять покупку билетов для своего путешествия "перекупщикам", потому что так есть риск остаться без поездки. В компании подчеркнули, что проверку посадочных документов постоянно усиливают.
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