Укрзализныця вынесла список эвакуационных поездов на 27 апреля

08:29 27 апреля Киев, Украина

Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 27 апреля.

На 27 апреля назначены 6 поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.

В частности, будут курсировать следующие поезда:
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

  • 23:30 - 234/233 Чоп – Днепр

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.