Укрзализныця вводит ж/д сообщение между Харьковом и Мариуполем

14:16 05 Апрель Киев, Украина

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.



Поезд предварительно будет курсировать до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным.