Укрзализныця вводит ж/д сообщение между Харьковом и Мариуполем

Акционерное общество «Украинская железная дорога» возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Поезд предварительно будет курсировать до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным.
Отмечается, что из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Поезд предварительно будет курсировать до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным.
С расписанием можно ознакомиться на сайте компании.
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