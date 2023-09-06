Укрзализныця временно отменяет курсирование поездов в Перемышль

Польская железная дорога с 8 сентября начинает планируемые ремонты инфраструктуры в Перемышле. В связи с этим "Укрзализныця" вносит изменения в курсирование поездов - временно отменяет курсирование поездов в Перемышль и назначает новый поезд "Киев - Хелм".
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
С 3 сентября "Укрзализныця" назначит новый поезд № 119/120 Киев — Хелм. Он станет третьим ежедневным поездом в этот польский город.
Поезд будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Восточная 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.
Поезд будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Восточная 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.
Каждую пятницу и субботу в течение "месяца ремонтов" в Польше (отправление из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:
- действительного №705/706 Киев - Перемышль;
- нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).
В то же время в эти даты будет отменено курсирование поездов:
- №53/54 Киев — Перемышль,
- №89/90 Киев — Перемышль,
- №31/32 Запорожье — Перемышль,
- №35/36 Одесса — Перемышль,
- №73/74 Харьков — Перемышль,
- №715 /716 Киев - Перемышль.
Кроме того, график ремонтов на польской железной дороге изменит расписание движения поездов №54 и №36.
- №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).
- №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.
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