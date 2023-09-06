Укрзализныця временно отменяет курсирование поездов в Перемышль

13:29 17 августа Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци". Польская железная дорога с 8 сентября начинает планируемые ремонты инфраструктуры в Перемышле. В связи с этим "Укрзализныця" вносит изменения в курсирование поездов - временно отменяет курсирование поездов в Перемышль и назначает новый поезд "Киев - Хелм".Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправление из Киева и Харькова) будут отменены", — говорится в сообщении.

С 3 сентября "Укрзализныця" назначит новый поезд № 119/120 Киев — Хелм. Он станет третьим ежедневным поездом в этот польский город.



Поезд будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Восточная 21:02). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

"Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена)", - отметили в Укрзализныце.

Каждую пятницу и субботу в течение "месяца ремонтов" в Польше (отправление из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

действительного №705/706 Киев - Перемышль;

нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В то же время в эти даты будет отменено курсирование поездов:

№53/54 Киев — Перемышль,

№89/90 Киев — Перемышль,

№31/32 Запорожье — Перемышль,

№35/36 Одесса — Перемышль,

№73/74 Харьков — Перемышль,

№715 /716 Киев - Перемышль.

Кроме того, график ремонтов на польской железной дороге изменит расписание движения поездов №54 и №36.