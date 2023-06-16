«Укрзализныця» возвращает скоростной поезд из Киева в Днепр и Запорожье

14:44 24 мая Киев, Украина





Маршрут запускают с 10 июня 2023 года. Укрзализныця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновит курсирование скоростного поезда «Интерсити+» по маршруту Киев – Днепр – Запорожье.Маршрут запускают с 10 июня 2023 года.

Из Киева поезд Hyundai Rotem будет отправляться в 6:35, прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье в 14:25.

Из Запорожья «Интерсити+» будет отправляться в 14:45, прибытие в Днепр и Киев – в 16:04 и 22:15 соответственно.

Билеты в продаже еще не появились, но обещают, что продажи откроют сегодня – 24 мая.



Кроме того, рейсы Киев – Днепр – Запорожье вошли в новый график движения поездов «Укрзализныцы», который стартует с 10 июня. В график в частности добавили два новых рейса: поезд №40/39 Запорожье – Солотвино, соединяющий Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья; поезд №148/147 Киев– Одесса, который будет курсировать через Черкассы.



Еще два поезда изменят свой маршрут. Поезд №13/14 Киев – Солотвино будет курсировать через Винницу и Хмельницкий, а №234/233 Киев – Покровск – Львов будет курсировать через Павлоград в Днепропетровской области.