Укрзализныця возобновляет региональное пассажирское сообщение Львов - Ужгород

11:00 14 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. С 16 апреля на Львовской железной дороге восстанавливается движение регионального поезда № 829/830 сообщением Львов - Ужгород, который был отменен больше года назад.Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как отметили в УЗ, отмененный больше года назад поезд возобновлен с целью «соединить едва ли не самые привлекательные города и городки Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей».



Поезд будет отправляться из Ужгорода в 5:13 ежедневно, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. Обратный рейс из Львова отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибывая в столицу Закарпатья в 22:22.



Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, ж.п. Опорец, Воловец, Свалява, ж.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.



Стоимость проезда останется до 75 грн, обещают в УЗ.