Укрзализныця возобновляет эвакуацию людей. На сегодня известно о 7 направлениях

06:27 20 апреля Киев, Украина

"Укрзализныця" на 20 апреля назначила семь рейсов для эвакуации населения. Об этом идет речь на сайте перевозчика.



График поездов:



11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский;

11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.



Однако «Укрзалізниця» предупреждает, что точное время отправки может изменяться.



Эвакуационные рейсы являются бесплатными. Приоритет предоставляется детям, женщинам, пожилым людям. В поезд можно брать животных, исключение – для крупных и агрессивных животных. Громоздкие вещи могут не позволить взять из-за нехватки места.



На эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов. Участки, где возможна враждебная активность, поезд проходит с выключенным светом и на пониженной скорости.