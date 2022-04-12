Укрзализныця возобновила курсирование 6 междугородних поездов

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС, с 16 ноября возобновляется движение шести междугородных поездов, работа которых ранее была приостановлены из-за карантина.
Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
Согласно разрешению Госкомиссии, с сегодняшнего дня открыта продажа билетов с железнодорожных станций "Белая Криница" и "Славута-1".
Так, восстановлено движение таких поездов:
🟢№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
🟢 № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
🟢№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
🟢№ 98/97 Ковель — Киев;
🟢 № 102/101 Киев — Херсон;
🟢 № 251/251 Харьков — Николаев.
🟢№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
🟢№ 98/97 Ковель — Киев;
🟢 № 102/101 Киев — Херсон;
🟢 № 251/251 Харьков — Николаев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии