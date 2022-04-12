Укрзализныця возобновила курсирование 6 междугородних поездов

10:22 16 ноября Киев, Украина

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС, с 16 ноября возобновляется движение шести междугородных поездов , работа которых ранее была приостановлены из-за карантина

Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.



Согласно разрешению Госкомиссии, с сегодняшнего дня открыта продажа билетов с железнодорожных станций "Белая Криница" и "Славута-1".

Так, восстановлено движение таких поездов:

🟢№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

🟢 № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

🟢№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

🟢№ 98/97 Ковель — Киев;

🟢 № 102/101 Киев — Херсон;

🟢 № 251/251 Харьков — Николаев.