Укрзализныця возобновила движение поездов в направлении Полтава — Харьков

По причине несчастного случая, который произошёл на железной дороге в Харьковской области, были задержаны поезда по нескольким направлениям. На станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил человека.

Как сообщает Укрзализныця, участок Полтава — Харьков возобновлён для движения поездов.

Сейчас Укрзализныця открыла три направления, время прибытия которых идет со значительным опозданием.

Направление Киев — Харьков, поезд №722, придерживается графика с опозданием в 1 час.

Направление Харьков — Киев, поезд №725, идет с задержкой 4 часа 23 минуты.

Направление Бахмут — Львов, поезд №141/142, выехал с наибольшим опозданием во времени спустя 6 часов 50 минут.

Сегодня, 17 ноября, на аварийном участке в результате наезда на женщину товарного состава на железнодорожных путях Харьковской области проводились следственные работы.