"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню

16:58 26 сентября Киев, Украина

"Укрзализныця" вместе с фондом Говарда Баффета создала первый в мире автономный поезд-кухню - Food Train. Он может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда супы, каши, салаты, мясо и другое. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.





Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" напомнили, что железнодорожные вокзалы минувшей зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блекауты носили регулярный характер. В этом году в дополнение к вокзалам перевозчик создал целый поезд,

способный производить более 10 тысяч порций еды в день.

Food train уже прошел тестовую проверку. В ближайшее время совместная команда "Укрзализныци" и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни рассказал председатель правления "Укрзализныци"

Евгений Лященко.

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

Построение и функционирование поезда полностью финансируется Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет является регулярным пассажиром Укрзализныци, который путешествовал по Харьковщине, Донетчине, Николаевщине и Херсонщине во время войны и поддерживает ряд других железнодорожных проектов, в частности "Железную смену".