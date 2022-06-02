Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за российского обстрела

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, в связи с чем, Укрзализныця сообщает о задержке ряда поездов:
№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье
№ 18 Львов - Харьков
№ 37 Ужгород - Одесса
№ 13 Киев - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харьков
№ 96 Рахов - Киев
№ 95 Киев - Рахов
№ 1 Ивано-Франковск — Харьков
№ 43 Ивано-Франковск - Киев
№ 14 Солотвино — Киев
№ 38 Одесса - Ужгород
№ 25 Рахов - Одесса
№ 29 Киев - Ужгород
Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
№ 6155 Львов - Лавочное
№ 6187 Львов - Мукачево
№ 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)
Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.
Ситуация полностью контролируется, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются.
Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на крупных станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.
№ 18 Львов - Харьков
№ 37 Ужгород - Одесса
№ 13 Киев - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харьков
№ 96 Рахов - Киев
№ 95 Киев - Рахов
№ 1 Ивано-Франковск — Харьков
№ 43 Ивано-Франковск - Киев
№ 14 Солотвино — Киев
№ 38 Одесса - Ужгород
№ 25 Рахов - Одесса
№ 29 Киев - Ужгород
Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
№ 6155 Львов - Лавочное
№ 6187 Львов - Мукачево
№ 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)
Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.
Ситуация полностью контролируется, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются.
Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на крупных станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.
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