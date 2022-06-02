Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за российского обстрела

08:31 02 июня Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, в связи с чем, Укрзализныця сообщает о задержке ряда поездов:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье

№ 18 Львов - Харьков

№ 37 Ужгород - Одесса

№ 13 Киев - Солотвино

№ 45 Ужгород - Харьков

№ 96 Рахов - Киев

№ 95 Киев - Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск - Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса - Ужгород

№ 25 Рахов - Одесса

№ 29 Киев - Ужгород



Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов - Лавочное

№ 6187 Львов - Мукачево

№ 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)



Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.



Ситуация полностью контролируется, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются.



Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на крупных станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.