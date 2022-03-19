"Укрзалізниця" сняла запрет с продажи билетов. Список поездов

09:44 26 октября Киев, Украина

В связи с ухудшением ситуации с пандемией в Украине, "Укрзализныця" ввела вето по некоторым направлениям, запрет вступил в силу с 19 октября. Но уже с 26 октября все запреты сняты и "Укрзализныця" возобновила продажу билетов.



Это решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Билеты можно купить на поезда такого сообщения: