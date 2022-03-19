"Укрзалізниця" сняла запрет с продажи билетов. Список поездов

В связи с ухудшением ситуации с пандемией в Украине, "Укрзализныця" ввела вето по некоторым направлениям, запрет вступил в силу с 19 октября. Но уже с 26 октября все запреты сняты и "Укрзализныця" возобновила продажу билетов.
Это решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Билеты можно купить на поезда такого сообщения:
- № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев — Черновцы;
- № 12/11 Одесса — Львов;
- № 15/16 Харьков — Рахов;
- № 21/22 Харьков — Трускавец;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 72/71 Запорожье — Киев;
- № 76/75 Кривой Рог — Киев;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь — Киев;
- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 102/101 Киев — Херсон;
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 116/115 Киев — Бердянск;
- № 118/117 Черновцы — Киев;
- № 122/121 Николаев — Киев;
- № 136/135 Одесса — Черновцы;
- № 217/218 Киев — Рахов;
- № 702/701 Львов — Черновцы;
- № 715/716 Киев — Львов;
- № 732/731 Киев — Запорожье;
- № 734/733 Киев — Покровск;
- № 738/737 Киев — Запорожье;
- № 739/740 Киев - Кривой Рог;
- № 743/744 Киев — Львов;
- № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
- № 766/765 Киев — Херсон;
- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий — Киев;
- № 779/780 Сумы — Киев — Винница;
- № 782/781 Черкассы — Киев.
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