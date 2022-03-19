"Укрзалізниця" сняла запрет с продажи билетов. Список поездов

09:44 26 октября Киев, Украина

В связи с ухудшением ситуации с пандемией в Украине, "Укрзализныця" ввела вето по некоторым направлениям, запрет вступил в силу с 19 октября. Но уже с 26 октября все запреты сняты и  "Укрзализныця" возобновила продажу билетов.

Это решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Билеты можно купить на поезда такого сообщения:
  • № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев — Черновцы;
  • № 12/11 Одесса — Львов;
  • № 15/16 Харьков — Рахов;
  • № 21/22 Харьков — Трускавец;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье — Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог — Киев;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь — Киев;
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 102/101 Киев — Херсон;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 116/115 Киев — Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы — Киев;
  • № 122/121 Николаев — Киев;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы;
  • № 217/218 Киев — Рахов;
  • № 702/701 Львов — Черновцы;
  • № 715/716 Киев — Львов;
  • № 732/731 Киев — Запорожье;
  • № 734/733 Киев — Покровск;
  • № 738/737 Киев — Запорожье;
  • № 739/740 Киев - Кривой Рог;
  • № 743/744 Киев — Львов;
  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев — Херсон;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий — Киев;
  • № 779/780 Сумы — Киев — Винница;
  • № 782/781 Черкассы — Киев.  