"Укрзализныця" расширяет географию путешествий

19:33 28 Август Киев, Украина

С 10 сентября " Укрзализныця" открывает новое направление Харьков – Трускавец, поезд будет курсировать через всю Украину.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Из Трускавца – по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47. "Укрзализныця" предусмотрела остановки поезда на станциях Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. После 22 октября он продолжит курсировать, но график движения изменится, о чем обещают сообщить позже.



Поезд будет состоять из 8 купейных и 2 спальных вагонов (СВ).