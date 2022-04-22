Укрзализныця продолжает эвакуацию граждан. Расписание поездов

Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 22 апреля. Об этом сообщается на сайте УЗ.
Так, на сегодняшний день планируется отправление поездов:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 - 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
22:32 - 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Так, на сегодняшний день планируется отправление поездов:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 - 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
22:32 - 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
В компании отметили, что время отправки может изменяться.
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