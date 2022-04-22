Укрзализныця продолжает эвакуацию граждан. Расписание поездов

07:19 22 апреля Киев, Украина





Так, на сегодняшний день планируется отправление поездов:



11:30 - 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 - 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Днепр

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

22:32 - 238/237 Одесса-Главная – Ужгород Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 22 апреля. Об этом сообщается на сайте УЗ.Так, на сегодняшний день планируется отправление поездов:11:30 - 219/220 Запорожье-1 – Львов14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-116:30 - 234/233 Покровск – Чоп23:30 - 234/233 Чоп – Днепр4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород22:32 - 238/237 Одесса-Главная – Ужгород



В компании отметили, что время отправки может изменяться.